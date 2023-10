Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,4 Prozent auf 85,00 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 85,00 USD zu. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,25 USD. Bei 84,59 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 13.777 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,61 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 27,73 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 78,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,34 Prozent.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 22.330,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.504,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Walt Disney dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

