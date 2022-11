Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag in Grün

Die Walt Disney-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 89,20 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 89,87 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.737 Walt Disney-Aktien.

Am 11.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 38,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,25 USD.

Am 08.11.2022 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.022,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.150,00 USD ausgewiesen.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

