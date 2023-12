Walt Disney im Blick

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Montagnachmittag schwächer

11.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 92,66 USD abwärts.

Werbung

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 92,66 USD abwärts. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 92,51 USD. Bei 92,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230.918 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Bei 117,90 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,00 USD aus. Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 21.241,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 20.150,00 USD umsetzen können. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen Pluszeichen in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com