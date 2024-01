Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 90,64 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 90,64 USD. Bei 90,70 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 316.521 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 30,08 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,67 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Walt Disney die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

