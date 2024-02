Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 100,22 EUR.

Das Papier von Walt Disney gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 100,22 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 99,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,12 EUR. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 26.604 Aktien.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 104,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2023 bei 74,03 EUR. Mit Abgaben von 26,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,579 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23.549,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.512,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

