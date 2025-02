Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Nachmittag

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 108,15 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 108,15 USD ab. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 107,76 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,36 USD. Bisher wurden heute 202.370 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,92 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 22,40 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,842 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 05.02.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

