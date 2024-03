Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 112,43 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 112,43 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,92 USD zu. Bei 112,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 239.574 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,15 USD. Dieser Kurs wurde am 06.03.2024 erreicht. 2,42 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 29,97 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,758 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 07.02.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.549,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.512,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

