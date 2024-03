Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 103,38 EUR zu.

Um 09:17 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 103,38 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 103,46 EUR. Bei 103,44 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.827 Walt Disney-Aktien.

Am 05.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,758 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.549,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 23.512,00 USD ausgewiesen worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,65 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus

Aufschläge in New York: Dow Jones nachmittags mit positivem Vorzeichen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt