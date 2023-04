Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 101,13 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,21 USD zu. Mit einem Wert von 101,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 240.667 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 133,52 USD erreichte der Titel am 15.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 24,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 84,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 124,00 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23.512,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.819,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Walt Disney-Aktie.

