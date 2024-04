Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 115,66 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 115,66 USD abwärts. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 115,55 USD. Bei 116,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 191.734 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,98 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,732 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.549,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.512,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Walt Disney dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

