Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag fester

Die Walt Disney-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 84,99 EUR. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,27 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,99 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 17.589 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 124,30 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,02 Prozent auf 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

