Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Montagnachmittag ins Plus

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 92,51 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 92,61 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 268.866 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,72 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Am 10.05.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.815,00 USD – ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.272,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,92 USD je Aktie belaufen.

