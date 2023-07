Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 90,27 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 90,27 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,70 USD. Bei 90,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 674.739 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 40,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 84,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 6,87 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Walt Disney gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.815,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.272,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Am 06.08.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

