Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Vormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 89,50 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 89,50 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 89,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,18 USD. Bisher wurden heute 21.703 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei 126,44 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,11 USD am 29.12.2022. Mit einem Kursverlust von 6,02 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.815,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.272,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,81 USD je Walt Disney-Aktie.

