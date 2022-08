Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Walt Disney-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 117,26 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,94 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 13.681 Stück.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 161,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 86,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 35,33 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus.

Walt Disney gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 21.504,00 USD gegenüber 15.613,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

S&P 500-Wert Disney übertrifft Erwartungen - Disney-Aktie steigt deutlich

Ausblick: Walt Disney legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Disney-Aktie "ins Straucheln geraten": Wells Fargo-Analyst rechnet dennoch mit Erholung des Mauskonzerns

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com