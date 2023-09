Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Nachmittag zu

Kurs der Walt Disney

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 84,36 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,2 Prozent auf 84,36 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 82,94 USD. Zuletzt wurden via New York 493.180 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 117,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 28,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,75 USD ab. Mit Abgaben von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Walt Disney-Aktie.

