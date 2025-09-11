Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 116,89 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 116,89 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,44 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 116,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 192.914 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 6,24 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 45,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,952 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet

Disney-Aktie: Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure' kommt in Hafen Mukran an

Disney-Aktie schwächelt: Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure' nimmt Abschied aus Wismar