Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 92,02 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 92,02 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 91,64 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,16 USD. Bisher wurden via New York 254.559 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 28,12 Prozent Luft nach oben. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,43 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 129,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

