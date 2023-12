Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 92,21 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 92,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 92,01 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,95 USD. Bisher wurden heute 5.820 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,55 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 78,77 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 14,58 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,37 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

