Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Die Walt Disney-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 92,03 EUR. Bei 92,23 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 91,79 EUR. Bei 92,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 714 Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,92 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.150,00 USD im Vergleich zu 18.534,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2023 erwartet. Am 06.02.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com