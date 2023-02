Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Walt Disney-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 99,94 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 99,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.948 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,46 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,30 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 124,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 23.512,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.819,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 09.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Netflix-Aktie an der NASDAQ schwächer: Maßnahmen gegen gemeinsame Nutzung von Accounts in Europa

NYSE-Wert Walt Disney-Aktie im Minus: Gewinn von Walt Disney besser als gedacht - Stellenstreichungen angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com