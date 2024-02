Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 109,24 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 22:15 Uhr 0,7 Prozent. Bei 110,59 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.133 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 112,48 USD erreichte der Titel am 09.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,97 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,77 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,90 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,579 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,50 USD.

Am 07.02.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.549,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

