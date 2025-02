Walt Disney im Blick

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag verlustreich

13.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 108,91 USD.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 108,91 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 108,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 193.968 Stück. Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 11,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 83,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 29,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,857 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,50 USD. Am 05.02.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,60 Mrd. USD im Vergleich zu 23,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,48 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Starker Wochentag in New York: So steht der Dow Jones aktuell Börse New York in Rot: Dow Jones gibt zum Start nach Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Montagshandels

