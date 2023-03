Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 91,79 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 90,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 634.573 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,46 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 84,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 9,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 124,00 USD angegeben.

Am 08.02.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.512,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

