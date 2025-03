Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Walt Disney

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 97,67 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 97,67 USD. Bei 97,25 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 97,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 668.178 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 14,08 Prozent wieder erreichen.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,872 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Am 05.02.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 24,60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

