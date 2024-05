Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 106,15 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 106,15 USD zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,61 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 434.597 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 34,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,722 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD.

Walt Disney gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,99 Mrd. USD – ein Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Mittwochshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben

Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker