Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,3 Prozent auf 93,16 USD. Bei 93,22 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 32.192 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 126,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 84,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,92 USD fest.

