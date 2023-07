Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 81,58 EUR.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 81,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 81,89 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 81,60 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.112 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,30 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,37 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 21.815,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.272,00 USD umgesetzt worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,81 USD je Aktie.

