Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Donnerstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 89,67 USD nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 89,67 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,10 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 597.374 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,05 Prozent. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,25 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 10.05.2023. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

