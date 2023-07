Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,12 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,7 Prozent auf 90,12 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 90,70 USD zu. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.881 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,44 USD an. Gewinne von 40,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,11 USD). Abschläge von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.815,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.272,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 09.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

