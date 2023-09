Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 78,13 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 78,13 EUR zu. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,15 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.112 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 115,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 48,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.09.2023 Kursverluste bis auf 74,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 5,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 09.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.330,00 USD im Vergleich zu 21.504,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

