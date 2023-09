Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 83,19 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 83,19 USD abwärts. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 83,15 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 232.383 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 29,44 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,75 USD am 08.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Am 09.08.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

