Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Walt Disney

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 83,68 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 83,68 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,62 USD an. Bei 82,95 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten 34.797 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,61 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 40,55 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 79,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 4,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 09.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,72 USD je Aktie belaufen.

