Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 103,42 EUR.

Die Walt Disney-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 103,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 103,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.317 Walt Disney-Aktien.

Am 08.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.09.2023 bei 74,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,579 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23.549,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.512,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

