Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 16:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 94,12 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,28 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,89 USD. Bisher wurden via New York 404.930 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 144,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 34,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,07 USD ab. Mit Abgaben von 11,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 124,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 08.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.512,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.819,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,14 USD je Aktie.

