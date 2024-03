Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 110,38 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 110,38 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,51 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 307.360 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,15 USD. Dieser Kurs wurde am 06.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Abschläge von 28,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,758 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.512,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,65 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus

Aufschläge in New York: Dow Jones nachmittags mit positivem Vorzeichen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt