Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 105,32 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 105,32 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 105,14 USD. Bei 105,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 308.238 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Gewinne von 17,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 25,24 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,722 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,74 USD fest.

