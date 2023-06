Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,22 USD zu. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,51 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,26 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.676 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 84,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 10.05.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,92 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

"Spatial Computing" statt Metaverse: Keine Rede von Metaverse bei Apples Vorstellung der Vision Pro

US-Gouverneur Ron DeSantis kandidiert für US-Präsidentschaftswahl - So steht der umstrittene Politiker zu Bitcoin & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com