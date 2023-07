Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag leichter

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 89,83 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 89,83 USD ab. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,77 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 90,14 USD. Zuletzt wurden via New York 509.853 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 126,48 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 28,98 Prozent niedriger. Bei 84,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 6,41 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Am 10.05.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.815,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.272,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

NYSE-Titel Disney-Aktie fester: Bob Iger bleibt noch länger Disney-Chef - Weniger von Marvel und 'Star-Wars' für weniger Geld

NYSE-Wert Disney-Aktie fester: Disney stellt offenbar Indien-Geschäft auf den Prüfstand

Seit 1923: Disneys Firmengeschichte und seine wichtigsten Meilensteine