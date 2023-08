Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagmittag nahe Nulllinie

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Walt Disney-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 81,25 EUR.

Mit einem Wert von 81,25 EUR bewegte sich die Walt Disney-Aktie um 12:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 81,44 EUR. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 80,86 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 81,14 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.686 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,30 EUR an. 52,98 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,56 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.504,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.330,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,72 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

NYSE-Wert Walt Disney-Aktie im Plus: Disneys Gewinn je Aktie über Erwartungen

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Analyst rät Netflix zur Einigung mit Hollywood-Autoren und -Schauspielern

Sony-Aktie: Doppelstreik in Hollywood lässt Sony vorsichtiger werden