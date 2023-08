Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Verlusten

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 88,46 USD nach.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 88,46 USD abwärts. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 88,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,58 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 373.384 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 126,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 42,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,07 USD ab. Abschläge von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 22.330,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.504,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 09.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

