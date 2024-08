Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Walt Disney

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 85,95 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 85,95 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 86,52 USD. Mit einem Wert von 86,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 426.323 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,96 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 9,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,715 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,67 USD aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,25 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,90 USD je Walt Disney-Aktie.

