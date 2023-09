Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 83,85 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 83,85 USD. Bei 84,37 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 297.606 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD. 40,61 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Am 09.08.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,72 USD je Aktie belaufen.

