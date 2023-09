Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,2 Prozent auf 83,49 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 83,49 USD ab. Bei 83,15 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,89 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 11.084 Aktien.

Am 10.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,88 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.504,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 09.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Walt Disney-Aktie.

