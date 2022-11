Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,8 Prozent auf 92,97 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 93,16 EUR. Bei 91,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.942 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 143,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 34,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 86,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2022. Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.150,00 USD im Vergleich zu 18.534,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 07.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,33 USD je Walt Disney-Aktie.

