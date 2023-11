Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 22:15 Uhr 1,4 Prozent. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,75 USD. Mit einem Wert von 88,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 12.243 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,61 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Gewinne von 31,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.241,00 USD – ein Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.150,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,46 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

