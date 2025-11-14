Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 107,75 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 107,75 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 108,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,82 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 466.451 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 25,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,55 USD je Aktie.

