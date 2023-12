Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 85,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:59 Uhr 0,5 Prozent auf 85,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 85,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,37 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.583 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 111,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.241,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.150,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,37 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Handel in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Optimismus in New York: Dow Jones klettert