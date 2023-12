Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 93,87 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 93,87 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 94,45 USD. Mit einem Wert von 93,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 432.824 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,90 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,60 Prozent. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 16,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 129,00 USD.

Am 08.11.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,37 USD je Aktie belaufen.

