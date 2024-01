Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 82,79 EUR.

Um 11:58 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 82,79 EUR zu. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,10 EUR an. Bei 82,56 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 4.926 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 34,41 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 10,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,67 USD.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Walt Disney die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,31 USD im Jahr 2024 aus.

